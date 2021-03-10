شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يزور استشارية أشرفت على حالة والدته أثناء حملها به: " شلتك قبل أمك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص طبيب على زيارة استشارية النساء والتوليد آمال شبكشي الذي أشرفت على متابعة حالة والدته أثناء فترة حملها به.

وقال الطبيب براء حبيب لاستشارية النساء والتوليد آمال شبكشي، " جيت أسلم عليك وأبشرك أني صرت دكتور".

وأضاف أن الطبيبة آمال شبكشي فرحت كثيراً بلقائه وبادرته قائلة:" أول ما تأخذ الجرعة الثانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انت ولدي أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك ".

وحاز تصرف الطبيب على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لافتة جميلة منه.