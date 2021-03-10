«أبشر» توضح آلية تجاوز مشكلة عدم تفعيل الحسابات

كشفت منصة أبشر، عن آلية تجاوز مشكلة تفعيل الحسابات، والخطوات المطلوبة لذلك.

وطالبت المنصة، في حالة ظهور تنبيه للمتستفيد بأن «المستخدم غير مفعل»، بالتواصل معها وتزويدها باسم المستفيد، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، والبنك الذي تم التفعيل من خلاله، ووقت وتاريخ التفعيل، بعد إرسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين، سجلت بأبشر وفعلته عن طريق أحد البنوك ووردتني رسالة مكتوب فيها «تم التفعيل»، لكنني لما أردت تسجيل الدخول في أبشر ظهرت لي إفادة بأنني «غير أبشر».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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