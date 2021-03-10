وثق فعلته في مقطع.. الإطاحة بمواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء على امرأتين بالخبر

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن تلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، ووثق فعلته في مقطع نشره عبر حسابه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، وتوثيق ذلك ونشره على حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.