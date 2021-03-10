«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للغبار على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على 6 مناطق بالمملكة الخميس.

وقال مركز الأرصاد، إن الرياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كما تثير الغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول مساء جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في معظم مناطق المملكة بالدرجة المؤية: