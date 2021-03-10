«تيك توك» تطرح ميزتين جديدتين تشجع على مراعاة مشاعر الآخرين

الرياض - محمد عبدالله - طرحت «تيك توك»، الأربعاء، ميزتين جديدتين، لتشجيع مستخدمي المنصة على مراعاة مشاعر الآخرين.

وقالت المنصة، في بيان صادر عنها، إنها طرحت ميزتين جديدتين، للمساعدة في تعزيز التعامل بأسلوب «لبق ولطيف»، مشيرة إلى أن الميزة الأولى تمنح صنّاع المحتوى مزيدًا من التحكم في التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فيما تطالب الميزة الثانية المستخدمين بإعادة النظر قبل نشر تعليقات غير لائقة.

يأتي ذلك في إطار سياسة المنصة للحفاظ على بيئة داعمة تمكن أعضاءها من التركيز على ما يهمهم؛ مثل التعبير الإبداعي والانتماء للمجتمع والاستمتاع بوقتهم، ويشمل ذلك التفاعل مع المحتوى ومشاركة الأفكار والتواصل من خلال التعليقات، بحسب بيان المنصة.

وحول ميزة تعزيز القدرة على التحكم بالتعليقات، قالت «تيك توك»، إن خاصية «فلترة جميع التعليقات»، تمنح صنّاع المحتوى القرار في اختيار التعليقات التي يرغبون بظهورها على مقاطع الفيديو التي ينشرونها، مشيرة إلى أنه عند تفعيل هذه الخاصية، لن يتم عرض التعليقات إلا في حال موافقتهم عليها باستخدام هذه الأداة الجديدة.

وتستند هذه الخاصية إلى مجموعة أدوات التحكم الموجودة حاليًا في منصة «تيك توك» والتي تسمح للمستخدمين بفلترة رسائل البريد العشوائية، والتعليقات المسيئة، إلى جانب فلترة كلمات محددة.

وقالت «تيك توك»: إنها تدرك أهمية التعليقات في تعزيز التواصل مع صنّاع المحتوى، مشيرة إلى أنها ستستمر في تطوير الأساليب التي تشجع على إجراء حوارات بناءة تحترم الجميع.

فكّر جيدًا قبل نشر تعليقك

وأشارت إلى أنه ضمانًا لأن يسود الاحترام والمحبة بين جميع أعضاء المنصة، فإنها ابتكرت خاصية جديدة تطلب من المستخدمين إعادة التفكير قبل نشر التعليق الذي قد يكون غير لائق أو فظًّا.

وتذكر الخاصية الجديدة المستخدمين بإرشادات المنصة، وتسمح لهم بتعديل تعليقاتهم قبل نشرها، وتعد «تيك توك» منصة رائدة عالميًّا لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال، وتكمن مهمتها في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية، بحسب بيان المنصة.