إيقاف مواطن في مكة بالقوة الجبرية إثر محاولته تهريب وافدين إلى جدة مقابل مبلغ مالي

تمكنت شرطة مكة من القبض على مواطن يقوم بتهريب الوافدين إلى جدة مقابل مبلغ مالي، بعد أن رفض التوقف عند إحدى النقاط الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تم إيقاف المواطن (في العقد الثالث من العمر) بالقوة الجبرية بعد محاولته الهروب، مشيرة إلى أنه كان برفقته 7 وافدين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود.

وأكدت الوزارة، أن المواطن أقر بقيامه بنقل الوافدين من محاقظة القنفذة إلى محافظة جدة مقابل مبلغ من المال، مشيرة إلى أنه جار استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.