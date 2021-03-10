تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر المقبل، بدلًا من موعده المقرر سابقًا في شهر أبريل.

جاء ذلك في بيان للهيئة، أكدت فيه أن التأجيل يأتي لأسباب احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتولى الهيئة تنظيم المعرض للمرة الأولى بهوية جديدة سعيًّا إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.

وتستهدف الهيئة من قرار التأجيل، الاستجابة من التحذيرات الرسمية، وتطبيق كل الاحترازات المقررة من الجهات الصحية المعنية وتوفير ظروف ملائمة لزيارة آمنة وصحية للجميع.