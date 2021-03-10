كما استقبل محافظ خميس مشيط المهندس حمود بن ناصر القحطاني، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة عسير، حيث تم عرض آلية عمل برنامج الإسكان التنموي والخدمات المقدمة من الوزارة لمستحقي الدعم السكني بالمحافظة، وتمت مناقشة المشاريع المستقبلية بالمحافظة، وتذليل الصعاب والمعوقات إن وجدت. وشكر «ابن مشيط» الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما تقدمه في خدمة المواطنين وتوفير المساكن المناسبة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ خميس مشيط يبحث خطط المياه خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.