محافظ خميس مشيط يبحث خطط المياه خلال الصيف

استقبل محافظ «خميس مشيط»، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير، المهندس بندر العتيق، حيث تمت مناقشة وضع خدمات المياه بالمحافظة، وحاجة المحافظة للتوسع في نطاق شبكات المياه بالمحافظة، ومناقشة أعمال برج المياه بالمحافظة وإنجازه. وأوضح مدير المياه أنه تمت زيادة ساعات ضخ المياه بالشبكات، مؤكدا أنه لا توجد أي انقطاعات أو نقص بالمياه، وتمت مناقشة خطط التشغيل خلال فترة الصيف، لمعالجة زيادة الطلب على المياه.

كما استقبل محافظ خميس مشيط المهندس حمود بن ناصر القحطاني، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة عسير، حيث تم عرض آلية عمل برنامج الإسكان التنموي والخدمات المقدمة من الوزارة لمستحقي الدعم السكني بالمحافظة، وتمت مناقشة المشاريع المستقبلية بالمحافظة، وتذليل الصعاب والمعوقات إن وجدت. وشكر «ابن مشيط» الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما تقدمه في خدمة المواطنين وتوفير المساكن المناسبة لهم.