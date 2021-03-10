25 ألف مستفيد من خدمات مستشفى بللحمر

شهد مستشفى بللحمر العام خلال 2020 إجراء 264 عملية جراحية، فيما راجع العيادات 25459 مراجعا. وبين تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصا مخبريا و11369 فحص أشعة، إضافة إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ9 حالات. وأشار التقرير إلى أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبة غذائية. وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020 أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيدا، وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيدا.



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