اختتام مبادرة التميز بالمجاردة

رعى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، الحفل الختامي الافتراضي لمبادرة التميز في التعلم الإلكتروني التي أطلقتها الجامعة ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442، واستمرت مدة فصل دراسي كامل. وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة مها محمد الشهري أن المبادرة أتت تزامنًا مع التوجه العام لتطبيق التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك لتحقيق أحد برامج رؤية المملكة وهو التحفيز وخلق بيئات مناسبة تسهم في الإبداع والابتكار، وهدفت إلى تطوير كفاءة منسوبي الكلية والمجتمع خلال أزمة فيروس كورونا للرفع من مستوى التعليم الإلكتروني والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي، وتمكين منسوبي الكلية من تطبيق استراتيجيات التعليم الحديثة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية الإلكترونية، وذلك من منطلق حرص الكلية على أن تكون نموذجًا رائدًا في هذا الجانب. كما نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع جامعة الملك خالد بتهامة بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بالفرع وجمعية التوحد برجال ألمع برنامج «غذاؤك» على مدار 5 أيام. وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة نورة حسين بانافع أن البرنامج قدم عددًا من الدورات التدريبية التثقيفية، والتي تدور حول التغذية السليمة للطفل، وقد بدأت الدورات بدورة المزاجية في التغذية، واختتمت بدورة العناية الغذائية للطفل.



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