تعزيز الأمن الفكري بإسلامية نجران

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي ممثلي جامعة نجران يرأسهم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي بن سفر الشهراني. ونوّه العصيمي بأهمية الجامعة ودورها المأمول في التعليم والدعوة إلى الله تعالى وتعزيز الأمن الفكري وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفروعها تمد الجسور مع جميع الجامعات لإيصال رسالة الوزارة وفق توجيه القيادة الرشيدة في تحقيق العقيدة الصحيحة وترسيخ اللحمة الوطنية والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته. كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بخدمة الدعوة إلى الله، والاطلاع على مسودة الاتفاقية التي قدمتها جامعة نجران حول المذكرة الدعوية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.



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