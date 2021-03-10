مترجمون لذوي الإعاقة

يوفر مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد، العديد من المتطلبات والاحتياجات التعليمية الخاصة، حيث تضم الجامعة أكثر من 150 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية، وضعف السمع، وكذلك الإعاقة الحركية والبصرية، والتوحد.

وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عامر جعفر، أن المركز يعمل باستمرار على توفير أحدث البرامج التي من شأنها قراءة موقع الجامعة ونظام «بلاك بورد» لذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى تفعيل لغة «برايل» لهذه الفئة أيضا.

كما يقدم المركز خدماته لمستفيديه من ذوي الإعاقة السمعية عبر توفير مترجمين متخصصين في لغة الإشارة للمحاضرات، بحيث يشاركون الطلاب والطالبات محاضراتهم من خلال خانة تمت إضافتها في أنظمة التعلم الإلكتروني لتسهيل العملية التعليمية لهم.