95 % نسبة إنجاز حديقة الأمير ماجد

وتسعى أمانة جدة من خلال المشروع إلى تطوير الحديقة، التي ستحسن جودة الحياة، وإيجاد متنفس للسكان والزائرين، وفق أعلى المعاير وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، وزيادة حصة الفرد من المسطحات الخضراء، بما يناسب المقاييس العالمية، وتوفير بيئة صحية لكافة أفراد المجتمع كغيرها من الحدائق الأخرى.
وتتميز حديقة وممشى الأمير ماجد بأنها أجمل الأماكن الترفيهية في جدة، بما تمتلكه من موقع ومواصفات وجماليات ومسطحات خضراء، وسيكون التطوير الجديد إضافة لزوار العروس، وتسعى الأمانة لتوفير خدمات عالية الجودة وتحقيق التوزان مابين المسطحات الخضراء والبنية التحتية، بحيث تتماشى مع الكثافة السكانية.
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