95 % نسبة إنجاز حديقة الأمير ماجد

كشفت أمانة جدة عن نسبة الإنجاز في حديقة وممشى الأمير ماجد، حيث بلغت 95 % وما زال العمل جاريا في الحديقة، التي تقع على تقاطع طريق المكرونة مع شارع صاري، أمام ميدان الهندسة على مساحة 120.000م2، وتتميز بتصميم ممزوج بالأناقة والعناصر الترفيهية، حيث تشتمل الحديقة على ألعاب بمساحة 7500 متر ونافورة راقصة، 4 دورات مياه، ومناطق زراعية بمساحة 40 ألف متر، ومواقف سيارات، وممر مشاة بطول 850 مترا، ومضمار دراجات بطول 1700 متر، وأعمدة إنارة، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلــى 73.273.926 ريالا ومدة المشروع 24 شهرا.

وتسعى أمانة جدة من خلال المشروع إلى تطوير الحديقة، التي ستحسن جودة الحياة، وإيجاد متنفس للسكان والزائرين، وفق أعلى المعاير وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، وزيادة حصة الفرد من المسطحات الخضراء، بما يناسب المقاييس العالمية، وتوفير بيئة صحية لكافة أفراد المجتمع كغيرها من الحدائق الأخرى.

وتتميز حديقة وممشى الأمير ماجد بأنها أجمل الأماكن الترفيهية في جدة، بما تمتلكه من موقع ومواصفات وجماليات ومسطحات خضراء، وسيكون التطوير الجديد إضافة لزوار العروس، وتسعى الأمانة لتوفير خدمات عالية الجودة وتحقيق التوزان مابين المسطحات الخضراء والبنية التحتية، بحيث تتماشى مع الكثافة السكانية.