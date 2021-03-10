165 إنقاذا للحياة بعسير

تمكنت الفرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل ومتابعة إنقاذ حياة 165 مريضا خلال الشهرين الماضيين، وذلك للحالات التي تم إحالتها لإدارة التنسيق الطبي بصحة عسير.

وأوضحت الصحة أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة تابعت تحويل حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج إحالتي، حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج (1541) حالة طارئة، وتم تنويم (685) حالة، ومتابعة تحويل (2583) حالة للعيادات الخارجية.

وأبانت أن عدد الحالات التي تم تحويلها للقطاع الخاص بلغ (208) حالات، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات التي تعامل معها التنسيق الطبي خلال تلك الفترة (4974) حالة.