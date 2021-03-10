المراكز تشرف على ملاعب الأحياء

وأتاحت الجمعية فرصة الاستثمار الاجتماعي للمؤسسات المتخصصة في تشغيل الملاعب وصيانتها والمحافظة عليها، وتقديم البرامج برسوم رمزية مع تخصيص ساعات وتمارين مجانية يومية لأهالي الأحياء.
وبدأ المستثمرون في تشغيل وصيانة ملاعب الأحياء، وإدراج أسماء المشاركين مع تنظيم فترات استخدام الملاعب من قبل المستفيدين.
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