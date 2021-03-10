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المراكز تشرف على ملاعب الأحياء

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أسندت أمانة المدينة المنورة تشغيل ملاعب الأحياء والإشراف عليها لجمعية «مراكز الأحياء»، من خلال الشراكة الفاعلة بين أمانة منطقة المدينة والجمعية، للمحافظة على المرافق، وتطوير العمل من أجل منح أفراد المجتمع فرصة إبراز قدراتهم، وممارسة هواياتهم المفضلة في بيئة مناسبة داخل الحي. بناء على الشراكة بين الأمانة والجمعية، ستدير وتشغل «مراكز الأحياء» الملاعب، للمحافظة عليها من التلفيات واستغلال البعض لها بطريقة غير نظامية.

وأتاحت الجمعية فرصة الاستثمار الاجتماعي للمؤسسات المتخصصة في تشغيل الملاعب وصيانتها والمحافظة عليها، وتقديم البرامج برسوم رمزية مع تخصيص ساعات وتمارين مجانية يومية لأهالي الأحياء.

وبدأ المستثمرون في تشغيل وصيانة ملاعب الأحياء، وإدراج أسماء المشاركين مع تنظيم فترات استخدام الملاعب من قبل المستفيدين.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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