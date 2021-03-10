جودة المخرجات بـ 25 جامعة

شهد لقاء عمداء القبول والتسجيل من 25 جامعة الذي استضافته عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أمس، تقديم 6 أوراق أكاديمية ناقشها المجتمعون.

وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، أكد خلالها أن الجامعات تعول على اللقاء الشيء الكثير لتطوير أنظمة القبول والتسجيل وتوحيدها بما يخدم طلاب وطالبات الجامعات، مشيراً إلى تطلع الجامعات كذلك للتوصيات التي يخرج بها اللقاء؛ للإسهام في تطوير أعمال القبول والتسجيل واستمرارية مواكبة جودة الخدمات التنفيذية لطلبة الجامعات السعودية، فيما أوضح وكيل الجامعة، عميد القبول والتسجيل المكلف، الدكتور زهير العمري، أن اللقاء ناقش تطوير العمل لدى عمادات القبول والتسجيل من خلال تبادل الخبرات العملية التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لضمان جودة المخرجات عبر خلق خدمات إلكترونية تسهم في خدمة الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين العمادات والاطلاع على أحدث المستجدات في أنظمة القبول.