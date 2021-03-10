بن لدنة يتقلد رتبة عقيد

قلّد مدير شرطة منقطة عسير اللواء، عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شعبة شؤون الضباط العقيد خالد سعد بن لدنة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد.
وقدم مدير شرطة عسير التهاني والتبريكات، متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
وعبّر العقيد «آل لدنة» عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا دوت الخليج.
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