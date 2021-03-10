شكرا لقرائتكم خبر عن خطط توسعية في التجمع الصحي بمكة المكرمة لتوفير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ التجمع الصحي في توفير مواقع داخل المستشفيات في كل من مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية.
وأوضح مدير مشروع اللقاحات في تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور فواز تركستاني، أن التجمع الصحي يعمل وفق خطط للتوسع في توفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة منها, مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين والتسجيل في منصة صحتي للحصول على اللقاح.
مما يذكر أن عدد مراكز لقاحات كورونا التي جهزها التجمع الصحي بمكة المكرمة وصلت إلى 13 مركزاً، إضافة إلى توفير مراكز أخرى في المستشفيات وخدمات المرضى في العيادات الخارجية والرعاية المنزلية.