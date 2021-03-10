شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والابتكار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والتطوير والريادة والابتكار .

وأكد أن هذا القرار يأتي لتشجيع وتنظيم جهود الإبداع والابتكار وتطوير مخرجات الأعمال الإدارية والخدمية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة (2030).

سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، لجهودهم المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين.