شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمين المحاسبين يعلق على إلغاء شرط التفرغ في مهنة المحاسبة والمراجعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، إن إلغاء شرط التفرغ في مهنة المحاسبة والمراجعة سيسهم في رفع عدد المحاسبين المرخصين إلى 700 بنهاية العام.

وأضاف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " بعد حذف هذا الشرط أتوقع وجود محفز للشباب يحصلون على التراخيص بتنظيمات خاصة ".

وأوضح: " لن يكون مسموح بنفس الطاقة الاستيعابية للمتفرغ "، مضيفا: " تتيح لحوالي 400 شخص حاصل على الزمالة يعمل في القطاع الخاص والحكومي إنه ممكن يكون محاسب قانوني، بالإضافة إلى العدد الموجود حاليا 370 ".