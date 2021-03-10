شكرا لمتابعة خبر عن " الحياة الفطرية " يوضح حقيقة مقطع " الصيد الجائر لطائر الرهو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة، مقطع فيديو حول الصيد الجائر لطائر الرهو تم تداوله الأحد الماضي.

وقال المركز : إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول حول الصيد الجائر لطائر الرهو بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢١ ، يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن التصوير كان خارج المملكة.

وفي وقت سابق أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة المقطع المتداول الذي وثقته كاميرا مراقبة، ويظهر وجود نمر أسود في محافظة فيفاء بمنطقة جازان.

وقال المركز أمس الثلاثاء إنه إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن توثيق النمر الأسود بمحافظة فيفاء، فإن المركز يودّ أن يوضح بأن المقطع المصور خارج المملكة أيضًا.