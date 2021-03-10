الزعاق: تقلبات جوية مؤثرة على بعض المناطق.. الخميس

توقع الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، تقلبات جوية تبدأ، غدًا الخميس، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في المناطق كافة.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ تأثير تلك التقلبات يبدأ مساء غد على الحدود الشمالية، وطريف، ورفحاء، وعرعر، وحائل، والجوف.

وأضاف «الزعاق»، أن تلك التقلبات ترتكز على ارتفاع درجات الحرارة ونهوض الرياح المثيرة للغبار والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة.

واستكمل: تؤثر التقلبات يوم الجمعة، على مناطق: «القصيم والرياض والشرقية»، وعفيف والدوادمي وشرق المدينة المنورة ومكة المكرمة.

واختتم الراصد الجوي، تتأثر بتلك التقلبات يوم السبت المقبل على نجران عسير الباحة النماص والربع الخالي.

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