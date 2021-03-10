بالفيديو.. القبض على مواطنين اثنين سرقا أجهزة بـ350 ألف ريال من متجر في مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطنَین قاما بسرقة 84 جھازا، تُقدر قیمتھا بـ350 ألف ريال، من متجر اتصالات في مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حساب "سناب الداخلية"، أن المتھمین في العقدين الرابع والسادس من العمر، واستولیا أيضاً على مبلغ مالي قدره 13 ألف رالب من نفس المتجر، وقد ضبط بحوزتھما عدد من الأجھزة و31 ألف ريال.

وأكدت أن المتھمیَن أقرا بما نُسب إلیھما أمام الجهات المختصة، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلالیة الأولیة.

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