أمير عسير يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» لتلقي لقاح كورونا

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات التوعوية في المنطقة التي تحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ومتابعة مستجدات انتشار الفيروس.

وشدد في توجيهه لجميع القطاعات المعنية بالمنطقة على ضرورة رصد المخالفات وتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والمعمول بها حاليًّا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من لبس الكمامة بالطرق الصحيحة، واستخدام تطبيق (توكلنا) في دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، والتفاعل التام مع الخطة التوعوية التي تنفذها صحة عسير ممثلة في وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا ونشر ما يصدر عنها من منتجات توعوية وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بجميع فئاته.

ودعا أمير المنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح كورونا، والتسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي جرعات اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لكي يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مهيبًا الجميع بالمسارعة في التسجيل واتباع إرشادات وزارة الصحة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 937 لأي استفسار حول الحالات، وذلك لأهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.