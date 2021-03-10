بالفيديو.. الوزير الربيعة: مستمرون بزيارة جميع المناطق للتأكد من توافر الخدمات الصحية

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إننا مستمرون في زيارة جميع المناطق للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع الوزير، خلال لقائه بقناة «الإخبارية»، يهمنا الوصول إلى المستفيدين ورؤية الخدمات في جميع المناطق والمحافظات، واليوم نتفقد محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث افتتاح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة مجموعة مشاريع في المحافظة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال.

ودشّن أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بحضور وزير الصحة، 17 مشروعًا صحيًّا جديدًا وتطويرًا في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن، كما قدم شكره لوزير الصحة ولكل العاملين في الوزارة على الأعمال المشرّفة، وهنأ أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية، متمنيًّا المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.

فيما قدّم وزير الصحة شكره إلى أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص.

