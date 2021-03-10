«الجوازات» توضح خطوات تحميل هوية مقيم الرقمية

أطلقت المديرية العامة للجوازات، النسخة الرقمية من هوية مقيم، والمتاحة على تطبيق أبشر أفراد، مشيرة إلى طريقة تحميلها.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن استعراض هوية مقيم على الجوال بدون الاتصال بالإنترنت مع إمكانية عرض بيانات الهوية إلكترونيا من خلال رمز الاستجابة السريعة «كيو أر كود».

وأضافت الجوازات السعودية أنه يمكن تحميل هوية مقيم من خلال الدخول على تطبيق أبشر أفراد واختيار خانة «خدماتي» ثم اضغط على «تحميل هوية مقيم الرقمية» ثم اضغط على خانة تحميل هوية مقيم في أسفل الصفحة.

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت أن «هوية مقيم الرقمية»، تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية.

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