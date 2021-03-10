وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارّة، وأنشأت في سبيل ذلك لجنة في كل منطقة لحصر تلك الآبار، وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين.
وتتيح الوزارة الإبلاغ عن أي بئر مهجورة في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة «بلّغ» عبر الرابط الإلكتروني https://web.mewa.gov.sa/UCS أو عبر الهاتف الموحد «8002472220» بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ، وعند تلقي فروع الوزارة في جميع المناطق أي بلاغ عن بئر مهجورة، تزور لجنة حصر الآبار المهجورة في المنطقة المعنية الموقع المحدد، وتعد تقريراً عن حال البئر ومدى خطورتها، وتحدد طريقة المعالجة إما بالردم أو التحصين، ويتبع ذلك تعميد المقاول لتنفيذ الإجراء المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عدد ضخم من الآبار المهجورة خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.