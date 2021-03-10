السعودية اليوم / شرطة الحدود الشمالية تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



عرعر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

تابعت شرطة منطقة الحدود الشمالية اليوم، تنفيذ جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة تفشي فيروس

ورافقت "واس " الجهات الأمنية بمدينة عرعر لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.

// انتهى //

19:56ت م

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عرعر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واستابعت شرطة منطقة الحدود الشمالية اليوم، تنفيذ جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.ورافقت "واس " الجهات الأمنية بمدينة عرعر لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.// انتهى //19:56ت م0194

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