السعودية اليوم / الكويت تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 26 رجب 1442 هـ الموافق10 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 1333 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها, أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 188 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14089 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 988 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 189155 حالة.

// انتهى //

19:28ت م

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الكويت 26 رجب 1442 هـ الموافق10 مارس 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 204388, كما سجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1144 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها, أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 188 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14089 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 988 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 189155 حالة.// انتهى //19:28ت م0191

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