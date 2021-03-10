

الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المخيمات ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وشدد سموه عقب اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، على ضرورة رقابة إعلانات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وما تسببه من ازدحام وتجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية ومحاسبة من يخالف ذلك.

ورصد التقرير خلال الفترة من 16 - 23 رجب الجاري (18188) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (13) منشأة من خلال (23848) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفروع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة

// انتهى //

19:26ت م

0190



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المخيمات ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية.وشدد سموه عقب اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، على ضرورة رقابة إعلانات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وما تسببه من ازدحام وتجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية ومحاسبة من يخالف ذلك.ورصد التقرير خلال الفترة من 16 - 23 رجب الجاري (18188) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (13) منشأة من خلال (23848) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفروع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.// انتهى //19:26ت م0190

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يطّلع على تقرير غرفة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.