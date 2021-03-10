السعودية اليوم / الأردن تسجل 6649 إصابة و 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6649 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 379305 حالات شفاء بعد تسجيل 3827 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5106 حالات.

// انتهى //

18:55ت م

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عمّان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 448851 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 379305 حالات شفاء بعد تسجيل 3827 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5106 حالات.// انتهى //18:55ت م0182

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