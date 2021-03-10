

الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

دشن تجمع الرياض الصحي الأول، خمسة مراكز لتلقي لقاحات

ودعا "التجمع الأول" المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز الأمير سلطان الصحي في حي لبن ( الأحمدية ) ومركز صحي المنصورة في حي المنصورة , كما تواصل "الرعاية المنزلية" في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19), مبيناً أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر الاشتراطات كافة لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

// انتهى //

18:50ت م

0180



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسدشن تجمع الرياض الصحي الأول، خمسة مراكز لتلقي لقاحات كورونا في جنوب وغرب العاصمة ( عتيقة - ظهرة نمار - الزهرة - بدر 2 - المربع ).ودعا "التجمع الأول" المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأوضح أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز الأمير سلطان الصحي في حي لبن ( الأحمدية ) ومركز صحي المنصورة في حي المنصورة , كما تواصل "الرعاية المنزلية" في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19), مبيناً أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر الاشتراطات كافة لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.// انتهى //18:50ت م0180

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين 5 مراكز لقاحات جديدة لكورونا في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.