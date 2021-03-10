السعودية اليوم / رئيس الهلال الأحمر يزور غرفة عمليات الرياض



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي , غرفة عمليات فرع الهيئة بمنطقة الرياض الحالية والمخطط للانتقال لها, والتقى خلالها بمنسوبي العمليات من مستقبلي البلاغات والمرحلين الطبي والمتابعة.

واطلع العويسي على آلية تلقي البلاغات المستقبله، واستقبل بلاغات لطالبي الخدمات الإسعافية، واستمع إلى ملاحظات العاملين في الغرفة وآرائهم حول تطويرها.

وأكد أن الترحيل الطبي (غرفة العمليات) سيشملها تطوير كبير لتقديم الجودة العالية في العملية الإسعافية التي تتناسب وتتناغم مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة.

كما قام بجولة في غرفة العمليات الجديدة التابعة لمنطقة الرياض واطلع على سير العمل فيها، وناقش مع فريق العمل آلية تشغيلها في أقرب وقت ممكن مع إنجاز عالٍ بالمشروع.

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18:40ت م

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