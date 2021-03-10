السعودية اليوم / العواد يلتقي بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية الأمريكي



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوف لو مون عددًا من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء الذي عقد -عبر الاتصال المرئي- الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد حفظهما الله.

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18:39ت م

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