السعودية اليوم / لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة



سكاكا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

ناقشت لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بمنطقة الجوف خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان عددًا من الملفات والمشروعات الخدمية التي تهم أهالي المنطقة ومحافظاتها.

وبحثت اللجنة إنشاء مستشفى خاص للنساء والولادة والأطفال يخدم محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها كما نوقش طلب إنشاء طريق مسفلت من مركز النبك أبو قصر إلى مركز ميقوع ومطالبة شركة الاتصالات

وأوصت اللجنة بتحديد مسار الطريق المقترح الذي يربط محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة تبوك من خلال المجلس المحلي لمحافظة طبرجل وأخيرًا إضافة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة كعضو بلجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان .

وكان سمو أمير منطقة الجوف، قد وجّه بتشكيل لجنة، تجتمع بشكل دوري لمناقشة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بالمنطقة ورفع توصياتها لسموه بشكل عاجل في إطار حرص سموه على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.

//انتهى//

18:38ت م

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سكاكا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسناقشت لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بمنطقة الجوف خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان عددًا من الملفات والمشروعات الخدمية التي تهم أهالي المنطقة ومحافظاتها.وبحثت اللجنة إنشاء مستشفى خاص للنساء والولادة والأطفال يخدم محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها كما نوقش طلب إنشاء طريق مسفلت من مركز النبك أبو قصر إلى مركز ميقوع ومطالبة شركة الاتصالات السعودية بتقوية شبكة الإنترنت بمحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها، كما أوصت اللجنة بدراسة طلب استكمال طريق خدمة محاذي لطريق المواصلات رقم (65) من الجهة الجنوبية وخارج حرم الطريق وطلب تشغيل مستشفى ميقوع بكامل طاقته ودعمه.وأوصت اللجنة بتحديد مسار الطريق المقترح الذي يربط محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة تبوك من خلال المجلس المحلي لمحافظة طبرجل وأخيرًا إضافة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة كعضو بلجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان .وكان سمو أمير منطقة الجوف، قد وجّه بتشكيل لجنة، تجتمع بشكل دوري لمناقشة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بالمنطقة ورفع توصياتها لسموه بشكل عاجل في إطار حرص سموه على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.//انتهى//18:38ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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