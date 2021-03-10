أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعمًا إضافيًا من تراجع في الدولار.

أسعار الذهب الآجلة

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 بالمئة إلى 1718.36 دولار للأونصة، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأونصة.

ونقلت CNBC عربية عن إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، القول إن “الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات اليوم تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،” مضيفًا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع لا الذهب.

ارتفاع أسعار الفضة

وصعدت الفضة 0.5 بالمئة مسجلة 26.04 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 2296.76 دولار، بينما قفز البلاتين 1.7 بالمئة ليصل إلى 1188.82 دولار للأونصة.

تذبذب سعر الذهب

وهبط سعر الذهب بما يصل إلى 1% قبل يومين، متراجعة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين الماضي إلى 1683.68 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي، قبل أن يتعافى قليلًا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش.

وبالأمس قفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أثناء التعاملات الثلاثاء متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

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