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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند يبحثان في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.
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محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند يبحثان في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات
متابعات الخليج 365 - واس
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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