شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية روسيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمقر الوزارة في الرياض اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وعقد وزير الخارجية مع وزير الخارجية الروسي، جلسة مباحثات رسمية بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير إدارة تخطيط السياسيات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.