وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وعقد وزير الخارجية مع وزير الخارجية الروسي، جلسة مباحثات رسمية بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير إدارة تخطيط السياسيات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

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