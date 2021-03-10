3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعنلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وتصدرت 3 مناطق عدد الإصابات؛ فسجلت منطقة الرياض 177 حالة، والمنطقة الشرقية 81 حالة، ومكة المكرمة 43 حالة.

وسجلت حائل 16، والمدينة المنورة 13 والقصيم 12، وعسير 10 والحدود الشمالية وجازان 8 حالات لكل منهما، وتبوك والجوف 6 حالات لكل منهما ونجران 4 والباحة حالتان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي لإصابات كورونا إلى 380958، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371583. وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6545 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و245 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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