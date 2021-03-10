«الصحة»: 10 ملاحظات إيجابية على لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية

كشفت وزارة الصحة عن 10 ملاحظات إيجابية التي تتعلق بلقاحات كورونا (كوفيد - 19) المعتمدة في المملكة، وقالت الوزارة (في إنفوجراف نشرته مديرية صحة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر)، إن اللقاحات:

- حازت ثقة الأوساط العلمية والطبية.

- خضعت لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليها.

- اجيزت وأعتمدت من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية.

- حققت نسبة عالية من الفعالية والأمان.

- تُعطي علي جرعتين منفصلتين لكل شخص وتؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات.

- تقي من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

- متاحة بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

- متاحة طوال أيام الأسبوع ومتوفرة في كافة مناطق المملكة.

- تعتبر أهم وسيلة لإيقاف الفيروس و تعد خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية.

- مواعيد الحصول عليها عن طريق التسجيل في تطبيق صحتي.

اقرأ أيضًا:

لقاح كورونا.. 4 مراكز جديدة تنضم إلى قائمة الأماكن المعتمدة بالقصيم

