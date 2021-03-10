«الصحة»: 10 ملاحظات إيجابية على لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية
كشفت وزارة الصحة عن 10 ملاحظات إيجابية التي تتعلق بلقاحات كورونا (كوفيد - 19) المعتمدة في المملكة، وقالت الوزارة (في إنفوجراف نشرته مديرية صحة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر)، إن اللقاحات:
- حازت ثقة الأوساط العلمية والطبية.
- خضعت لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليها.
- اجيزت وأعتمدت من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية.
- حققت نسبة عالية من الفعالية والأمان.
- تُعطي علي جرعتين منفصلتين لكل شخص وتؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات.
- تقي من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
- متاحة بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.
- متاحة طوال أيام الأسبوع ومتوفرة في كافة مناطق المملكة.
- تعتبر أهم وسيلة لإيقاف الفيروس و تعد خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية.
- مواعيد الحصول عليها عن طريق التسجيل في تطبيق صحتي.
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