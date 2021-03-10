السعودية اليوم / العراق يسجل 4846 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4846 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الحالات 13645, فيما تم تسجيل 3135 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي الحالات إلى 671288 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55539, منهم 417 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:29ت م

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بغداد 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4846 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 740472 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الحالات 13645, فيما تم تسجيل 3135 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي الحالات إلى 671288 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55539, منهم 417 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:29ت م0170

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