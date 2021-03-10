ثقافي / جامعة الأميرة نورة تقيم منتدى تعزيز الهوية الوطنية لدى المرأة



الرياض 26 رجب 1442 الموافق 10 مارس 2021 واس.

نظّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم منتدى (تعزيز الهوية الوطنية لدى المرأة .. سعودية .. طموح لا محدود" عن بعُد؛ بهدف عرض مسيرة المرأة

وهدف المنتدى إلى تأكيد دور المرأة في غرس مفهوم الانتماء والهوية السعودية، وتوضيح مشاركتها في العمل المجتمعي بجميع جوانبه السياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وتسليط الضوء على فوائد تمكين المرأة الاقتصادي على الهوية الوطنية، واستشراف مستقبل النمو الاقتصادي وفرص الأعمال أمام المرأة السعودية، والاهتمام بالقضايا الصحية المرتبطة بالمرأة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في

وناقشت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى بعنوان " المرأة السعودية في مجتمع حيوي" وأدارتها وكيلة الجامعة للتطوير والجودة، الدكتورة هدى الوهيبي، ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "هوية سعودية لوطن قوي ( انتماء ومسؤولية اجتماعية ) " للدكتورة مها آل خشيل، عضو هيئة تدريس في كلية الآداب، والورقة الثانية بعنوان " قضايا المرأة الصحية" قدمتها مديرة البرنامج الوطني لصحة المرأة والطفل واليافعين الدكتورة منال الفارح، وجاءت الأخيرة لوكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير أضواء العريفي بعنوان " الرياضة النسائية بين المأسسة والممارسة ".

وطرحت في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " المرأة السعودية صانعة قرار وقوة اقتصادية" وإدارتها الدكتورة سارة الخمشي، عدد من اوراق العمل الأولى بعنوان "المرأة وصنع القرار" قدمتها المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة، هيلة المكيرش، والورقة الثانية بعنوان " المرأة والمناصب القيادية العليا" قدمتها عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي، وتحدثت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان سابقاً سمها الغامدي في الورقة الثالثة حول "المرأة والوعي الحقوقي"، ثم قدمت مستشارة للتعليم والابتكار وريادة الاعمال بمجلس التعاون في قطاع المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتورة مزنة النفيعي ورقة بعنوان "سيدات الأعمال في السعودية..المساهمات والتحديات ".

// انتهى //

18:04ت م

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الرياض 26 رجب 1442 الموافق 10 مارس 2021 واس.نظّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم منتدى (تعزيز الهوية الوطنية لدى المرأة .. سعودية .. طموح لا محدود" عن بعُد؛ بهدف عرض مسيرة المرأة السعودية وإبراز قصص نجاحها.وهدف المنتدى إلى تأكيد دور المرأة في غرس مفهوم الانتماء والهوية السعودية، وتوضيح مشاركتها في العمل المجتمعي بجميع جوانبه السياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وتسليط الضوء على فوائد تمكين المرأة الاقتصادي على الهوية الوطنية، واستشراف مستقبل النمو الاقتصادي وفرص الأعمال أمام المرأة السعودية، والاهتمام بالقضايا الصحية المرتبطة بالمرأة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة وناقشت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى بعنوان " المرأة السعودية في مجتمع حيوي" وأدارتها وكيلة الجامعة للتطوير والجودة، الدكتورة هدى الوهيبي، ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "هوية سعودية لوطن قوي ( انتماء ومسؤولية اجتماعية ) " للدكتورة مها آل خشيل، عضو هيئة تدريس في كلية الآداب، والورقة الثانية بعنوان " قضايا المرأة الصحية" قدمتها مديرة البرنامج الوطني لصحة المرأة والطفل واليافعين الدكتورة منال الفارح، وجاءت الأخيرة لوكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير أضواء العريفي بعنوان " الرياضة النسائية بين المأسسة والممارسة ".وطرحت في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " المرأة السعودية صانعة قرار وقوة اقتصادية" وإدارتها الدكتورة سارة الخمشي، عدد من اوراق العمل الأولى بعنوان "المرأة وصنع القرار" قدمتها المساعد التنفيذي لمجلس شؤون الأسرة، هيلة المكيرش، والورقة الثانية بعنوان " المرأة والمناصب القيادية العليا" قدمتها عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي، وتحدثت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان سابقاً سمها الغامدي في الورقة الثالثة حول "المرأة والوعي الحقوقي"، ثم قدمت مستشارة للتعليم والابتكار وريادة الاعمال بمجلس التعاون في قطاع المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتورة مزنة النفيعي ورقة بعنوان "سيدات الأعمال في السعودية..المساهمات والتحديات ".// انتهى //18:04ت م0167

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