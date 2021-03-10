السعودية اليوم / اختتام المؤتمر العربي الـ 34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات



تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

دعا المؤتمر العربي الـ 34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الزراعات غير المشروعة للمحاصيل المخدرة، وعدم السماح بتناميها أو انتقال عدواها لمناطق أخرى.

وشدد المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت عبر الدائرة التلفزيونية في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على أهمية تعزيز ورفع مستوى الاهتمام ببرامج التنمية البديلة في المناطق المتأثرة بها، وحثها على زيادة الاستفادة من جميع أشكال الدعم المادي والتقني التي تقدمها الدول والهيئات والوكالات المانحة في إطار مكافحة المخدرات على المستوى العربي، خاصةً في مجال علاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية اللاحقة لهم.

وأكد المؤتمر ضرورة رفع مستوى التعاون مع المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية، الوطنية والعربية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات الضرورية بشأن المخدرات، كمّاً ونوعاً، بهدف دراستها وتحليلها وصولاً إلى أساليب وطرق أكثر فعالية في التصدي لها ومكافحتها.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تفعيل التوعية الشاملة بخطورة المخدرات وتوجيهها إلى كل شرائح المجتمع، سعيا إلى خفض الطلب عليها، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، كما دعا الأمانة العامة إلى إعداد تصور لحملة نموذجية في هذا المجال في ضوء مرئيات الدول الأعضاء وتعميمها على الدول العربية للاسترشاد بها.

وقد عرضت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة في وقت سابق لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة المركز الأول، في حين حازت جائزة المركز الثاني المملكة العربية

// انتهى //

17:25ت م

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تونس 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسدعا المؤتمر العربي الـ 34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الزراعات غير المشروعة للمحاصيل المخدرة، وعدم السماح بتناميها أو انتقال عدواها لمناطق أخرى.وشدد المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت عبر الدائرة التلفزيونية في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على أهمية تعزيز ورفع مستوى الاهتمام ببرامج التنمية البديلة في المناطق المتأثرة بها، وحثها على زيادة الاستفادة من جميع أشكال الدعم المادي والتقني التي تقدمها الدول والهيئات والوكالات المانحة في إطار مكافحة المخدرات على المستوى العربي، خاصةً في مجال علاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية اللاحقة لهم.وأكد المؤتمر ضرورة رفع مستوى التعاون مع المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية، الوطنية والعربية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات الضرورية بشأن المخدرات، كمّاً ونوعاً، بهدف دراستها وتحليلها وصولاً إلى أساليب وطرق أكثر فعالية في التصدي لها ومكافحتها.ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تفعيل التوعية الشاملة بخطورة المخدرات وتوجيهها إلى كل شرائح المجتمع، سعيا إلى خفض الطلب عليها، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، كما دعا الأمانة العامة إلى إعداد تصور لحملة نموذجية في هذا المجال في ضوء مرئيات الدول الأعضاء وتعميمها على الدول العربية للاسترشاد بها.وقد عرضت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة في وقت سابق لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة المركز الأول، في حين حازت جائزة المركز الثاني المملكة العربية السعودية ، وحصلت مملكة البحرين على جائزة المركز الثالث.// انتهى //17:25ت م0157

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