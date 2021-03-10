السعودية اليوم / اختتام مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد



أبهـا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة اليوم, مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني, من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، واستمرت لمدة فصل دراسي كامل , بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وهدفت المبادرة إلى تطوير كفاءة منسوبي الكلية والمجتمع خلال أزمة فيروس

// انتهى //

17:20ت م

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أبهـا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة اليوم, مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني, من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، واستمرت لمدة فصل دراسي كامل , بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وهدفت المبادرة إلى تطوير كفاءة منسوبي الكلية والمجتمع خلال أزمة فيروس كورونا للرفع من مستوى التعليم الإلكتروني والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي، حيث شهدت تنظيم أكثر من 40 دورة تدريبية , استفاد منها 1725 مستفيداً ومستفيدة، كما بلغ إجمالي الندوات واللقاءات المنعقدة 24 لقاءً وندوة, بعدد مشاركين بلغ 755 مشاركاً.// انتهى //17:20ت م0155

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