السعودية اليوم / محافظ القطيف يلتقي مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية



القطيف 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة أمس مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة المهندس علي بن بدر آل مبارك بمناسبة تكليفه مُديراً للمكتب.

وقدم آل مبارك خلال اللقاء شرحاً موجزاً عن أبرز أعمال وأنشطة الصندوق والخطط الإستراتيجية وبرامج دعم المستفيدين والاهتمام والدعم السخي الذي تقدمه الدولة -أيدها الله - للقطاع الزراعي وتشجيعها للمزارعين بما يتماشى مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.

// انتهى //

17:16ت م

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