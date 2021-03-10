السعودية اليوم / أمانة الجوف سفلتة 82 ألف متر مربع خلال شهر في أحياء مدينة سكاكا



سكاكا 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

واصلت أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من المشروعات البلدية داخل الأحياء لخدمة المواطنين، التي تشمل أعمال السفلتة والإنارة وغيرها، منهية خلال شهر سفلتة أكثر من 82 ألف متر مربع في عدد من المواقع.

وأبان المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن أعمال السفلتة شملت 6 مشروعات ومواقع هي مشروع طريق الأمير نواف، والصناعية الجديدة، وغرب اللقائط، وتقاطع ضمن مشروع ممشى الربوة، وأحد الشوارع بمدينة سكاكا.

وأكد الحموان حرص الأمانة على تنفيذ أعمال السفلتة وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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17:15ت م

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