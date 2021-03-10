السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الفيضانات التي شهدتها الجزائر إلى 10 أشخاص



الجزائر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم، ارتفاع حصيلة الفيضانات التي شهدتها محافظة الشلف شرق البلاد إلى 10 أشخاص.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري، أن وحدات الدفاع عثرت على جثة اخرى مفقودة جراء فيضانات وادي مكناسة.

وتسببت الأمطار الغزيزة التي هطلت على محافظة الشلف السبت الماضي في فيضان وادي مكناسة وجرف ثلاث سيارات.

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17:13ت م

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