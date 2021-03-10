السعودية اليوم / النائب العام يزور دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء



الأحساء 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, دائرة النيابة العامة في محافظة الأحساء ضمن جولته التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في المملكة، يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى النائب العام خلال جولته بمديري جهات الضبط، وتفقد آلية العملية الجزائية في المحافظة، وأكد ضرورة التنسيق بين النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، كما اطلع على سير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين،

والتقى معاليه بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، كما اجتمع مع منسوبي نيابة محافظة الأحساء ووجه بسرعة معالجة القضايا وفق النظام ومراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء.

مما يذكر أن جولات معالي النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية فروع و دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاويهم وملاحظاتهم.

// انتهى //

17:12ت م

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