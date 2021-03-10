السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا



أبها 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

وشدد سموه في توجيهه لجميع القطاعات المعنية بالمنطقة على ضرورة رصد المخالفات وتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والمعمول بها حاليًا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من لبس الكمامة بالطرق الصحيحة، واستخدام تطبيق (توكلنا) في دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، والتفاعل التام مع الخطة التوعوية التي تنفذها صحة عسير ممثلة في وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا ونشر ما يصدر عنها من منتجات توعوية وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بجميع فئاته.

ودعا سمو أمير المنطقة كافة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح كورونا، والتسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي جرعات اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لكي يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مهيبًا الجميع بالمسارعة في التسجيل وإتباع إرشادات وزارة الصحة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 937 لأي استفسار حول الحالات، وذلك لأهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

// انتهى //

17:11ت م

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أبها 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مع تكثيف الحملات التوعوية في المنطقة التي تحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ومتابعة مستجدات انتشار الفيروس.وشدد سموه في توجيهه لجميع القطاعات المعنية بالمنطقة على ضرورة رصد المخالفات وتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والمعمول بها حاليًا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من لبس الكمامة بالطرق الصحيحة، واستخدام تطبيق (توكلنا) في دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، والتفاعل التام مع الخطة التوعوية التي تنفذها صحة عسير ممثلة في وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا ونشر ما يصدر عنها من منتجات توعوية وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بجميع فئاته.ودعا سمو أمير المنطقة كافة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح كورونا، والتسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي جرعات اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لكي يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مهيبًا الجميع بالمسارعة في التسجيل وإتباع إرشادات وزارة الصحة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 937 لأي استفسار حول الحالات، وذلك لأهمية أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.// انتهى //17:11ت م0146

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